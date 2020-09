Quattro nuovi casi di covid a Lanciano, tre sono minorenni

Sono quattro i nuovi casi di covid a Lanciano. Sono un uomo e tre donne, tre ragazzine per la precisione. Si tratta infatti di tre minorenni, dai 13 ai 17 anni, positive, ora in quarantena fiduciaria in casa. A dirlo è il sindaco Mario Pupillo che, vista la situazione, torna a fare un videomessaggio dai suoi canali social.

“Il covid è ancora in circolazione e colpisce anche i più giovani, - dice Pupillo - per questo è necessario continuare ad essere rispettosi delle norme, il distanziamento sociale, l’utilizzo delle mascherine e l’igienizzazione continua delle mani”.

E torna a parlare anche delle (mancate) Feste di settembre Pupillo e di come, nonostante siano stati aboliti gli appuntamenti più grandi, si siano comunque creati assembramenti spontanei, in barba alle norme.

“Abbiamo cercato di eliminare quegli eventi che potessero risultare più pericolosi per un ipotetico contagio, ma gli assembramenti si sono creati lo stesso. - sottolinea il sindaco - Ognuno di noi dovrebbe agire, spontaneamente, secondo coscienza e per il bene comune ed evitare atteggiamenti che possano arrecare danno non solo a se stessi, ma a tutta la comunità. Invito tutti pertanto a continuare a rispettare le norme per evitare nuove chiusure e zone rosse come, purtroppo, sta accadendo, in diverse parti d’Europa”.