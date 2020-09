Piano asfalti, altri 278mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade

Ulteriori 278mila euro di fondi comunali destinati a nuovi asfalti e manutenzione delle strade comunali. La Giunta Pupillo, su proposta dell'assessorato ai Lavori Pubblici, ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnica ed economica per aggiungere agli interventi già preventivati e finanziati con 500mila euro ulteriori 278mila euro per lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Lanciano.

Agli interventi preventivati inizialmente per 500mila euro e già avviati sono stati aggiunti ulteriori lavori per nuovi asfalti e messa in sicurezza di viale Cappuccini (i tratti più ammalorati tra lo stadio comunale e la sede della Sasi), via Ortona, via Napoli, via Duca Degli Abruzzi, via Salita dell'Asilo, strada comunale Paolini in zona Santa Giusta, via Brescia, l'accesso del parcheggio Cinema Ciakcity e le due bretelle parallele di via De Riseis e via Bellisario nel quartiere Santa Rita, via Re di Coppe nei pressi dell'area fiera e strada comunale Piccola Sicilia.

Questi lavori andranno ad aggiungersi a quelli già in corso del piano asfalti 2020 che riguardano la riasfaltatura di via per Orsogna, di via Sargiacomo (ingresso e uscita Terminal Bus “Memmo”), di via del Mare nel tratto compreso tra la variante Frentana e la rotonda di Santa Giusta, della strada comunale S. Grifonio in località Follani, della strada comunale Fontanelle-Rizzacorno, di via per Fossacesia, di via Milano, di via del Mancino e del tratto di strada della ex provinciale Lanciano-Atessa nei pressi di contrada Villa Andreoli, tra la parte finale della bretella di collegamento della variante Frentana SS80 fino alla scuola dell’infanzia Gianni Rodari, zona Tre Croci.

“Siamo felici di annunciare questi ulteriori lavori sulla messa in sicurezza delle strade comunali, grazie a 278mila euro di economie recuperate dai capitoli di bilancio dei piani sicurezza stradali e subito destinate a finanziare ulteriormente il Piano Asfalti 2020. - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna - Con questi fondi portiamo a 728mila euro la quota destinata al piano asfalti. Il nostro obiettivo è di concludere i lavori entro l'anno, diversi interventi sono stati già avviati insieme al rifacimento della segnaletica orizzontale in più punti della città. La manutenzione straordinaria delle strade, con una particolare attenzione a quelle periferiche e delle contrade, è una priorità dell'amministrazione Pupillo: - prosegue Verna - con questo piano asfalti superiamo i 100 interventi di manutenzione straordinaria delle strade, una quantità di lavori mai vista prima a Lanciano che ci rende orgogliosi e ci spinge a fare ancora meglio nell'interesse esclusivo dei cittadini”.