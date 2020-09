A Lanciano 170 motociclisti per il campionato nazionale di motocross Epoca

Sono 170 i motociclisti arrivati nel fine settimana a Lanciano per la terza prova del campionato italiano di motocross Epoca by Famila disputata ieri e l’altroieri, sabato 19 e domenica 20 settembre, nel crossodromo Le Fornaci, in contrada San Iorio.

Si è trattato della penultima gara, in un calendario stranamente accorciato a sole 4 prove a causa dell'emergenza Covid. Per poter partecipare alle gare, le moto devono essere tutte iscritte al registro storico della Federazione motociclistica italiana e devono essere state prodotte al massimo nel 1989, quelle nate dal 1990 non sono quindi ammesse alle gare. Nel torneo si assegnano in totale 19 titoli italiani.

Il motocross è uno sport che sposta intere famiglie, che seguono gli atleti in giro per l’Italia. Lo scorso weekend, infatti, a Lanciano, sono state circa 400 le persone che hanno alloggiato nei vari hotel e b&b della città creando movimento e turismo, anche in un periodo storico così difficile.

Le prime due gare si sono corse a Bellinzago Novarese e Gazzane di Preseglie (BS). La gara finale, quella in cui saranno assegnati i titoli, si correrà il 17-18 ottobre a Montopoli di Sabina (RI), alle porte di Roma. L'organizzazione generale è stata interamente curata da Gianni Gismondi e i suoi collaboratori.