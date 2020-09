Riparte lâ€™Eccellenza, il Casalbordino schianta il Lanciano: 4 a 0

Una partenza migliore il Casalbordino non la poteva immaginare. Alla prima apparizione ufficiale i giallorossi guidati da mister Soria dilagano in casa del Lanciano: 4 a 0 al "Biondi" con una tripletta firmata Giuseppe Letto. Il centravanti mette le cose in chiaro per la truppa casalese già al 12'pt quando raccoglie in area un assist di Mangiacasale e infila per l'1 a 0. Il raddoppio arriva a stretto giro, il tris porta ancora la firma dell'asse Mangiacasale in versione assistman - Letto finalizzatore.

La rete che mette la parola "fine" arriva al primo minuto della ripresa con Testi. Stati d'animi opposti, seppur solo alla prima giornata, a fine partita: il Casalbordino esordisce con una prova di forza che fa intuire le intenzioni di mister Soria, i lancianesi reduci dalle difficoltà societarie devono subito cercare di invertire la rotta.

Alla Virtus Cupello basta un rigore di Pendenza per iniziare bene contro lo Spoltore. La rete del 42'pt regala i tre punti ai rossoblù.

La Bacigalupo Vasto Marina torna con una sconfitta dalla difficile trasferta ad Avezzano: 2 a 0 il finale con le reti di Spinola e Lombardo.

LA 1ª GIORNATA

Avezzano - Bacigalupo Vasto Marina 2-0

Chieti - Capistrello 0-1

Il Delfino Flacco Porto - Nerostellati 1-1

L'Aquila - Pontevomano 1-0

Lanciano - Casalbordino 0-4

Nereto - Acquaesapone 0-1

Penne - Alba Adriatica 2-2

Renato Curi Angolana - Torrese 0-0

Sambuceto - Villa 1-0

Virtus Cupello - Spoltore 1-0

CLASSIFICA

Casalbordino 3

Avezzano 3

Acqua&Sapone 3

Capistrello 3

L'Aquila 3

Sambuceto 3

Virtus Cupello 3

Alba Adriatica 1

Penne 1

Il Delfino Flacco Porto 1

Nerostellati 1

Renato Curi Angolana 1

Torrese 1

Chieti 1

Nereto 1

Pontevomano 0

Spoltore 0

Villa 0

Bacigalupo Vasto Marina 0

Lanciano 0