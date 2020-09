Il monumento ai Caduti si tinge di arancione nella Giornata nazionale per la sicurezza delle cure

Il monumento ai Caduti in piazza Plebiscito si tinge di arancione per la seconda Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, nata per sottolineare che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, come sancita dalla legge.

La giornata, celebrata ieri, è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per esortare tutte le amministrazioni pubbliche a sostenere "l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita".

Tenuto conto del contesto straordinario dell’emergenza Covid-19 e del tema significativo scelto dall’OMS per il 2020: “Sicurezza degli operatori, priorità per la sicurezza dei pazienti”, questa seconda edizione ha previsto una partecipazione attiva delle Federazioni Nazionali degli Ordini a sottolineare la volontà di tutti a collaborare per il miglioramento dei livelli di sicurezza delle cure e degli operatori in Italia.