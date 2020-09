Nessuno sparo alla nottata: "Quelli avvertiti erano fuochi casalinghi"

Come annunciato, non c’è stato alcuno sparo, né dalla Torre civica, né dall’area dell’Ex Ippodromo o qualsiasi altro luogo, da parte del Comitato Feste di Settembre 2020. A chiarirlo è il presidente Maurizio Trevisan, dopo alcuni rumors relativi a degli spari sentiti nella notte tra il 13 e 14 settembre, tradizionalmente dedicata all’Apertura delle Feste di settembre.

“Come annunciato nei giorni scorsi – sottolinea Trevisan – avremmo voluto organizzare uno sparo, seppur simbolico, alle 4 di mattina, ma a seguito del diniego da parte della Questura cittadina, abbiamo dovuto rinunciare”. Quelli avvertiti, probabilmente, sono stati fuochi d’artificio ‘casalinghi’, organizzati da qualcuno privatamente. Hanno suonato invece a festa, alle 4 di questa mattina, le campane della cattedrale della Madonna del Ponte, poco prima dell'inizio della consueta messa a cui ha partecipato anche il sindaco Mario Pupillo.

A caratterizzare la serata di ieri, 13 settembre, sono stati invece i due appuntamenti alle Torri Montanare: il professor Remo Rapino, accompagnato dalla professoressa Paola Marrocco, ha presentato il suo libro, premio Campiello, “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”; mentre l’associazione cinema “Ameno” e Silvio Luciani hanno proiettato il corto “Cuore Italiano”. Nel cast degli attori protagonisti, oltre ai noti Simone Montedoro, Matteo Carlomagno ed al giovane Giovanni Pelliccia, l'attrice lancianese Chiara Tascione, ed altri due abruzzesi nel cast tecnico come Silvio Luciani per il parrucco e Marika Zinni per il trucco. Entrambi gli appuntamenti, sold out, hanno ricevuto grandissimo apprezzamento dal pubblico presente.

Stasera è la volta di Paolo Mengoli, accompagnato da un band locale che collabora con lui ormai da diverso tempo: Gianluca Ciampichetti alle tastiere; Chris Bertini alle chitarre; Vittorio Sciascia al basso e il presidente del comitato Feste, Maurizio Trevisan alla batteria. L’ingresso è libero con ordine di arrivo fino a esaurimento posti.

Il 15 e 16 settembre ci si sposta invece allo stadio Guido Biondi per i concerti di Simona Molinari e Daniele Silvestri. Ancora pochissimi i biglietti disponibili su Ciaotickets.