Rispetto per l’ambiente e ri-democratizzazione degli spazi, ecco l’eco parco Ecolan

L’eco parco pubblico è uno spazio concepito per ospitare sistemi di ultima generazione per il conferimento dei rifiuti o per l’erogazione di acqua microfiltrata e detersivo biologico, ma è anche un’area urbana restituita alla città e ai cittadini in un’ottica di ri-democratizzazione degli spazi dove i servizi offerti alla comunità si uniscono anche al benessere, al relax, all’interazione sociale. Il principio alla base del progetto di EcoLan spa e dell’amministrazione comunale, soggetti promotori, è quello di una città a misura d’uomo, con servizi gratuiti, facilmente fruibili da tutti e raggiungibili anche a piedi. A questo si aggiunge la modularità del progetto, un concetto semplice e al tempo stesso rivoluzionario, che può essere replicabile ovunque e in ogni contesto urbano in cui si voglia abbinare lo spazio dei servizi a quello della socialità.

“Era da tempo che come EcoLan spa coltivavamo questo sogno nel cassetto - interviene il presidente della spa pubblica, Massimo Ranieri - ovvero quello di un luogo dove all’offerta di servizi utili e che contribuiscano al decoro urbano e alla tutela dell’ambiente, si unisce anche l’impegno dei cittadini a concorrere per una città pulita e a spazi strappati al degrado e restituiti alla collettività. È un dare e avere come nel più classico esempio di economia circolare, concetto che da sempre applichiamo come mission aziendale. Anche il concetto di gratuità è importante. Avere dei servizi all’avanguardia a portata di tutti consente ad una comunità il cosiddetto salto di qualità. EcoLan, società dei comuni e quindi dei cittadini, vuole essere al fianco degli utenti per garantire sempre di più una qualità della vita elevata. Ecco perché ci aspettiamo, così come già sta avvenendo nel quartiere Santa Rita, che i cittadini siano responsabili e sappiamo salvaguardare e proteggere uno spazio come l’eco parco pubblico, unico nel suo genere e primo in Abruzzo”.

I servizi all’interno dell’eco parco pubblico sono:

- Eco isola multiservice

- Eco isola mono lato per l’applicazione della tariffa puntuale

- Parco giochi inclusivo dedicato anche ai bambini diversamente abili

- Area fitness

- Area sgambatura cani (dog area) con un distributore di acqua per i cani

- Arredo urbano (panchine dotate di ricarica smartphone/tablet)

- Connessione wi-fi veloce e gratuita

L’eco isola multifunzione contiene a sua volta un distributore d’acqua microfiltrata, naturale o frizzante, un sistema di Pet counting o compattatore che permette il conferimento da parte degli utenti di bottiglie e flaconi in plastica; un distributore di sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’organico; un distributore di borracce in alluminio; il servizio di raccolta di olio vegetale esausto (per il conferimento dell’olio esausto verrà consegnato in comodato d’uso gratuito un contenitore da 5 litri ad ogni utenza Tari. Il contenitore potrà essere ritirato nell’eco parco per le prime due settimane di funzionamento tutti i giorni dalle 8 alle 12 e a seguire tutti i sabato mattina esclusi i festivi); una colonnina di ricarica per mezzi elettrici che consente il gonfiaggio, la ricarica di bici elettriche e comprende sostegno e attrezzatura per manutenzione delle bici; uno schermo Lcd per promo e informazioni di pubblica utilità; un distributore di detersivo ecologico.

L’eco isola per la tariffazione puntuale consente il conferimento di cinque categorie di rifiuto: carta/cartone, plastica e metalli, secco residuo, organico, vetro. I contenitori posizionati all’interno dell’ecoisola hanno una capacità volumetrica di circa 1100 litri.

Ma comune funzionano le ecoisole? Il sistema è a punti e utilizza le più moderne tecnologie su smartphone per l’ottenimento dei codici e l’accumulo dei cosiddetti ecopunti. Per conferire i rifiuti nell’eco isola e utilizzare i servizi della eco isola multiservice è necessario quindi scaricare su Play store/Apple store l’applicazione Ecoparco Lanciano (sezione utente) generando un codice univoco persona (qr_code) con cui ritirare nella eco isola multiservice il Kit dei sacchetti in dotazione. Ogni tipologia di rifiuto (carta, plastica e metalli, vetro, organico e indifferenziato) avrà un numero di buste pari al proprio fabbisogno trimestrale. Le buste sono codificate e associate all’utente cosi da verificare costantemente la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utenza necessari per l’applicazione della tariffa puntuale. L’eco isola per il conferimento dei rifiuti sarà utilizzata esclusivamente dalle utenze individuate per l’applicazione della tariffa puntuale con un progetto sperimentale della durata di sei mesi.

Possono conferire nell’eco isola un massimo di 300 utenze. Per il primo mese saranno coinvolte un numero limitato di utenze, 50, da individuare di concerto con l’Ater di Lanciano in relazione all’Accordo di Programma (AdP) in essere. A partire dal secondo mese le utenze coinvolte saranno aumentate fino ad un massimo di 300 e saranno individuate tramite un avviso pubblico emanato dall’Ater di concerto con l’amministrazione comunale.

L’isola multiservice può essere invece utilizzata da tutti i cittadini residenti nel Comune di Lanciano. Scaricata l’applicazione (Ecolan App) è possibile conferire bottiglie e flaconi in plastica e l’olio esausto di cucina e accumulare ecopunti. Ad esempio il conferimento di una bottiglia o un flacone in plastica genera l’accumulo di un eco punto, mentre ogni litro/chilo di olio esausto genera 5 ecopunti. Per ottenere un litro di acqua sono necessari 5 ecopunti, mentre per 100 ml di detergente bio ne occorrono 20. La borraccia di alluminio “costa” invece 300 ecopunti.

Per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alle buone pratiche di differenziazione e riciclo dei rifiuti EcoLan ha istituito un concorso dedicato alle scuole primarie dal titolo “A scuola di economia circolare” che premia le classi più virtuose. Agli alunni sarà consegnato un codice identificativo (qr_code) riconducibile alla propria classe che permetterà di utilizzare i servizi della Multiservice sia generando ecopunti ordinari spendibili personalmente nel circuito, sia “ecopunti scuola” che permetteranno di partecipare alle sezioni del concorso classe green e istituto green. Le classi e le scuole più virtuose verranno premiate con una somma di 10 mila euro da utilizzare nel circuito degli esercizi commerciali convenzionati con l’eco parco pubblico. Il concorso terminerà il 30 aprile di ogni anno, e i premi verranno consegnati entro il 31 maggio dello stesso anno.