Feste di Settembre, annullato lo sparo dalla Torre civica alle 4 di mattina

Tra difficoltà e rinunce dettate dalla normativa anti-Covid 19, insieme alla Legge Gabrielli, va avanti il piccolo programma di eventi allestito dal Comitato Feste di Settembre 2020, i cui appuntamenti principali sono stati annullati proprio in considerazione dell’emergenza sanitaria.

Annullato lo sparo simbolico di apertura dalla Torre civica, in programma la notte tra il 13 e 14 settembre alle 4 del mattino, per il quale si sta cercando di individuare un'altra location. Confermati, invece, gli altri appuntamenti.

Si inizia domani, 12 settembre 2020, alle 21.30 all’Ingresso dell’Ippodromo, per una serata Omaggio a Fabrizio De Andrè (il poeta cantatore).

Il 13 settembre, appuntamento dedicato ai bambini con “Una città per giocare" con l'associazione “New Crazylab bis” e associazione “La tavolozza dei sorrisi” che proporranno attività ludiche per bambini: laboratori creativi, balli e i giochi che rievocano i tempi andati come la campana, il tiro alla fune, ecc., il tutto accompagnato dalle mascotte Minnie e Topolino. L’iniziativa si svolgerà in piazza Pace.

Alle 19.30 alle Torri Montanare il Comitato con grande gioia ospiterà il prof. Remo Rapino, neo vincitore del premio Campiello con il suo libro “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”. Più che una semplice presentazione del libro, l’appuntamento proporrà “Sguardi su Lanciano e dintorni con gli occhi di Liborio” e, oltre a Rapino, vedrà interventi della professoressa Paola Marrocco. I biglietti, limitati e gratuiti, possono essere riservati attraverso la piattaforma Billetto, a questo link: https://billetto.it/e/sguardi-su-lanciano-e-dintorni-con-gli-occhi-di-liborio-con-remo-rapino-biglietti-476036

Alle 21.30, nella stessa location, ci sarà la presentazione e proiezione del film cortometraggio “Cuore Italiano”, a cura dell’associazione cinema “Ameno” e di Silvio Luciani. Il film è stato presentato in anteprima nazionale alla 77° mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, nello spazio Cinecittà Luce e sarà successivamente distribuito sulla piattaforma RAI CINEMA Channel. Nel cast degli attori protagonisti, oltre ai noti Simone Montedoro, Matteo Carlomagno ed al giovane Giovanni Pelliccia, l'attrice lancianese Chiara Tascione, ed altri due abruzzesi nel cast tecnico come Silvio Luciani per il parrucco e Marika Zinni per il trucco. Sempre il 13 settembre alle 22.30 – Ingresso Ippodromo – ci sarà il noto gruppo locale dei Pop’s soul music in concerto. Anche in questo caso l’ingresso è a posti limitati, prenotazione telefonica allo 0872/220032.

Tra un appuntamento e l'altro, alle Torri Montanare sarà offerto un aperitivo, nel rispetto di tutte le norme igieniche e sanitarie.