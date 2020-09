Veicoli elettrici, pubblicato bando per installare colonnine di ricarica

L'assessorato all'Ambiente ha pubblicato nei giorni scorsi un bando per individuare gli operatori economici interessati all’installazione e alla gestione, a propria cura e spese, di 12 strutture di ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico del Comune di Lanciano. Sono state individuate 12 postazioni nel territorio comunale dove installare punti di ricarica accessibile a tutti gli utenti: piazza D'Amico, piazzale Dellarciprete, piazza Garibaldi, piazza Piergiorgio Frassati/San Pietro, piazza Cuonzo, piazza Allegrino, parcheggio di via Isonzo, parcheggio chiesa di Sant'Antonio, via Napoli, area Fiera, quartiere Santa Rita, parcheggio di via per Frisa.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 26 novembre 2020 inviando l'istanza da un indirizzo di posta cerficiata alla pec comune.lanciano.chieti@legalmail.it o inviandola a mezzo posta raccomandata al settore Programmazione Urbanistica e Ambiente o presentando direttamente negli uffici del settore nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 16 alle 17.30. Il bando integrale, il modello di domanda per la manifestazione di interesse e tutti i documenti sono pubblicati nel sito istituzionale al link www.bit.ly/ricaricaelettricaveicoli

"Ringrazio gli uffici del settore Urbanistica e Ambiente che sotto la guida del dirigente Andrea De Simone e del responsabile di posizione organizzativa Antonio Iezzi hanno concretizzato un obiettivo della nostra amministrazione, da sempre attenta alla sostenibilità ambientale e alla costruzione di una città intelligente ricca di servizi. - afferma l’assessore all’Ambiente, Davide Caporale - Entro l'anno avremo punti di ricarica per veicoli elettrici in diversi punti della città e saremo in grado di dare una risposta ai cittadini che hanno scelto o vorranno scegliere di muoversi con mezzi elettrici ad impatto ambientale praticamente zero. Vorrei sottolineare come l'ufficio Ambiente del Comune di Lanciano già da diversi anni abbia puntato sull'utilizzo di mezzi elettrici per alcuni servizi dei lavori pubblici dedicati alla cura del verde, mostrando una sensibilità sul tema che ha recepito in anticipo i giusti indirizzi attuali sia a livello italiano che europeo. Sulla stessa linea l'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale di Lanciano, la Di Fonzo Bus, - conclude - che da anni assicura una linea cittadina con due autobus completamente elettrici e che a breve presenterà il primo autobus ibrido a servizio della città”.