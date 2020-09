Nuovo arrivo dal Camerun in casa Unibasket

Arriva ancora una volta dal Camerun il nuovo rinforzo dell’Unibasket Lanciano per il campionato di Serie C Gold 2020-2021: ad arricchire il roster a disposizione di coach Di Tommaso ci sarà anche Williams.

Jacques Williams Bakadal Send è una combo guard di 194 cm x 80 kg nato nel 2005 a Vele, cittadina della regione centrale del Camerun. Il suo talento non è passato inosservato agli occhi del coach Leonid Mercuor Meli a Douala, capitale economica del paese africano, dove Williams ha mosso i primi passi, e lo ha portato con lui alla Lena Basketball Academie (dove è cresciuto anche l’altro rossonero Kadjividi) di Yaoundè per migliorane la tecnica ed i fondamentali della pallacanestro.

Il gioco di Bakadal si caratterizza per la grande aggressività, qualità questa che ne fa un innato difensore, ma il suo ottimo ball handling e le sue doti di realizzatore lo rendono molto efficace anche in fase offensiva. Già nel giro delle nazionali giovanili del Camerun, Williams è stato protagonista negli ultimi due anni nei campionati giovanili di Yaoundè nella Lega della Regione Centrale del Camerun vincendo in diverse occasioni il premio di M.V.P.

“Non vedo l’ora di arrivare in Italia per giocare nell’Unibasket dove già sono presenti diversi miei connazionali che stanno facendo molto bene, e - dice l’atleta - sono sicuro che questo sia il posto giusto per continuare la mia formazione e la mia crescita con il sogno di diventare un giorno un giocatore di basket professionista”.