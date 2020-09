Bellezza in bicicletta, 24 le attività in cui spendere il bonus cultura

Il settore Cultura e Turismo ha pubblicato nel sito istituzionale l'elenco delle attività accreditate nelle quali i cittadini aventi diritto potranno spendere il bonus Bellezza in Bicicletta entro il 30 novembre 2020. A ciascuna delle 23 attività è stato consegnato un bollino da esporre che contrassegna la tipologia del prodotto culturale o turistico per cui è possibile spendere il bonus e l'accreditamento da parte del Comune.

Il bonus Bellezza in Bicicletta, pari al 30% della bicicletta acquistata tra il 4 maggio e il 15 ottobre 2020 dal cittadino residente a Lanciano, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e può essere speso solo nelle attività accreditate. Il tagliando del bonus sarà consegnato ai beneficiari dall'ufficio Cultura e Turismo una volta espletate le verifiche delle domande ricevute, che ad oggi sono 42. Le istanze saranno valutate in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento dei fondi a disposizione (25mila euro). I beneficiari saranno contattati dall'ufficio Cultura e Turismo per la consegna del bonus; le domande devono essere inoltrate entro o non oltre il 26 ottobre 2020. Tutte le informazioni e i modelli per presentare la domanda su www.bit.ly/bellezzainbicicletta .

"Siamo molto soddisfatti della grande risposta che attività e cittadini hanno dato al bonus Bellezza in Bicicletta, a testimonianza di come e quanto questa misura fosse attesa dalla cittadinanza. - dice l’assessore a Cultura e Turismo, Marusca Miscia - Grazie alla scelta della nostra amministrazione e al lavoro prezioso dell'ufficio Cultura-Turismo, siamo riusciti in pochi giorni a dare una risposta concreta ai cittadini con bonus unico in Italia che da un lato premia la scelta culturale della bicicletta quale mezzo per muoversi in città, dall'altra sostiene le attività culturali e turistiche che hanno subito gli effetti negativi del lockdown con soldi veri, 25mila euro di fondi comunali, messi in circolo nell'economia cittadina”.

Le attività accreditate sono le seguenti, tra parentesi le categorie: (Agenzia di Viaggi) Amoroso Viaggi, Anxanum Viaggi, Di Fonzo Viaggi e I Viaggi di Ornella; (Cinema) Cinema Ciakcity; (Gallerie d'arte, Fotografia, Arti grafiche e Antiquariato) Alex Marchesani, Foto Ottica Pino, Galleria d'Arte Lanci, Galleria Leonardo, Antichità Ramundo Restauro, Studio Mu; (Musica, Librerie e Cartolerie): Cartoleria Itinerari, Cartoleria Serenity, Cartolibreria Astro Cinque, Cartolibreria Barbati, Cartolibreria Cipolla, Cartolibreria D'Ovidio, Libreria Regina Pacis, Libreria Gulliver Mondadori Bookstore, Libreria Mu, Musica e Libri, Venditti; (Teatri) Teatro comunale Fedele Fenaroli.