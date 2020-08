Il covid ferma Sant’Egidio, ma non le campanelle

È senza dubbio un Sant’Egidio diverso quello che vive oggi Lanciano. Non ci sono bancarelle, giocattoli, il caos tipici del primo grande evento del Settembre lancianese, che dà il via a due settimane di feste e divertimento.

Il covid quest’anno ha cancellato tutto, ma non le campanelle e la voglia di comprarle. Diversi, infatti, sono i negozi che si sono adeguati a questa festa quest’anno così diversa ed hanno fatto sì che lancianesi e potessero non dover rinunciare a quella che è una delle tradizioni più belle della città frentana.

Le vetrine della città si sono riempite di coloratissime campanelle e in tanti sono disposti a fare file per rispettare le norme anticovid, pure di avere anche quella del 2020 nella loro collezione. Ci sono campanelle con le mascherine, quelle che coraggiosamente ironizzano sul virus e quelle più classiche, per dire ti voglio bene a mamma e papà. Insomma, seppur in un modo alternativo, la tradizione, anche in questo particolarissimo 2020, è salva.