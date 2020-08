"La scuola a scuola", il ritorno in aula post-covid

La scuola a scuola, è questo lo slogan del Comune di Lanciano a due settimane dalla ripresa delle lezioni dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia da covid.

Numerosi sono gli interventi negli edifici scolastici per consentire il ritorno in aula in totale sicurezza degli alunni e nel rispetto delle nuove regole anticontagio ed è di 750mila euro la spesa totale del Comune di Lanciano per la messa a norma le scuole di competenza entro il prossimo 15 settembre.

Quattro le scuole che necessitano di maggiori interventi: l’Umberto I, la Mazzini, gli Eroi Ottobrini e Principe di Piemonte. Tre, invece, i luoghi in cui saranno trasferiti alcune classi della scuola media Umberto I, dell’istituto Don Milani e dell’infanzia di Principe di Piemonte, rispettivamente al Parco delle Arti Musicali, al Polo Museale Santo Spirito e negli spazi di una ludoteca di via Piave.

“Anche il servizio mensa - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna - sarà garantito a tutti, non più nelle aule deputate ma direttamente nelle classi con regolare sanificazione degli spazi e possibilità di utilizzo di lunch box”.