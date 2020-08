"Mi siedo con te", successo per l’evento solidale a favore del reparto di Oncologia di Lanciano

Magica cornice quella delle Torri Montanare di Lanciano sabato 22 agosto, nella serata musicale organizzata dalle associazioni Onlus “La Conchiglia” di Vasto e “Lorenzo facci un goal” di Lanciano, a favore del DH Oncologico dell’ospedale "Renzetti".

Il saluto iniziale del sindaco Mario Pupillo a sottolineare la bellezza della sinergia tra le due associazioni in uno spettacolo magistralmente condotto da professionisti brillanti e sensibili quali Licia Caprara e Paolo Castignano.

Si sono susseguiti sul palco, davanti ad un pubblico attento e numeroso, secondo le norme anti Covid, artisti con repertori diversi che hanno risposto con generosità ed entusiasmo all’invito a esserci.

Musiche diverse in un crescendo di ritmi a partire dalla musica barocca e romantica del Rebis Duo con Luca Dragani ed Eugenio Caronna, alle chitarre travolgenti di Luca Raimondi e Massimo Di Berardino, per continuare con la passione e leggiadria dei tangheri Ilaria Napoleone con Paolo Viaggi e Giampaola Bellafronte con Tiziano Aldo Tiberii.

Il rock scatenante del gruppo giovanile frentano Utrum, la grinta e la potenza della voce graffiante della tigre di Rieti Monica Cherubini, che ha incantato con le melodie proposte, fino ad arrivare al reggae rock abruzzese del gruppo Anema mè rappresentato da Claudio Di Toro e Vincent Naobly, con i loro messaggi green.

Insomma musica di alto valore espresso per tutti i gusti.

Il responsabile dei DH oncologici di Vasto e Lanciano, Nicola D’Ostilio, intervistato dai due presentatori, ha ringraziato il volontariato espresso dalle due associazioni di Vasto e Lanciano che hanno e continuano a sopperire alle esigenze che i due reparti rappresentano, oltre alle buone terapie messe in atto sia nei reparti con arte e musica, e sia nella Casa di Lorenzo dove riprenderanno le attività anche con l’ausilio dei volontari della Conchiglia che, così, potranno usufruire di un locale nella struttura di Lanciano.

Le due presidenti Anna D’Ovidio e Mariella Alessandrini hanno confermato il proposito di promuovere insieme il sostegno ai pazienti oncologici ed ai loro familiari.

L’incasso della serata insieme al ricavato delle opere realizzate e messe in vendita on line dallo scultore Giuseppe Colangelo, vicino al progetto della Conchiglia, porterà all’acquisto di poltroncine per i pazienti del DH oncologico di Lanciano durante le infusioni di chemioterapia.

Mi siedo con te…. Per esserci con discrezione e concretezza a far bene il bene.