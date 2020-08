Covid, a Lanciano 5 positivi e 30 in quarantena

“Il virus c’è ancora e cammina sulle nostre gambe e noi dobbiamo essere bravi a fermare la sua diffusione”. Così il sindaco Mario Pupillo è tornato a parlare della pandemia nel suo videomessaggio dal suo canale Facebook per aggiornare i cittadini sulla situazione in città.

Attualmente a Lanciano i positivi sono 5 e 30 le persone in quarantena. La situazione, ovviamente è in continua evoluzione, complici anche gli altri tamponi in corso. “Il virus c’è ancora ma è cambiata la sua contagiosità. - dice Pupillo sul social - Se prima attaccava solo gli anziani, ora contagia anche i più giovani, anche in modo grave e questo è un dato assai preoccupante”.

Per questo invita ancora i lancianesi a rispettare le basilari norme anti contagio: lavarsi spesso le mani, rispettare le distanze e indossare la mascherina nei luoghi chiusi e anche in quelli aperti dove si creano assembramenti.

“Questa nuova situazione di allerta ci sta portando a fare una valutazione sui grandi eventi - sottolinea il sindaco - e giovedì faremo una comunicazione che riguarda le feste di settembre. Come sapete, - prosegue - sono stati annullati tutti gli eventi che possono creare assembramenti di persone come il Dono, gli spari e la festa del giocattolo, ma stiamo ancora valutando il tutto con rapidità e responsabilità. Quella stessa responsabilità che chiediamo a voi perché la tutela della salute di tutti è la cosa più importante a cui dobbiamo tenere”.