Norme anti-Covid, annullata la 39esima edizione del Mastrogiurato

"Non avrei mai voluto trovarmi di fronte ad una scelta del genere, ma quando si tratta di tutela della salute pubblica non ci sono altri argomenti che tengano". Inizia così la nota stampa dell'associazione Il Mastrogiurato, il cui presidente annuncia che la 39esima edizione della manifestazione non si terrà.

"Come avevo già dichiarato in ripetute occasioni – si legge -, abbiamo cercato fino alla fine di trovare una soluzione che salvasse la manifestazione, tenendola ad un livello di dignità assoluta, e tutelasse i nostri spettatori. Abbiamo percorso tutte le strade che ritenevamo e riteniamo utili alla soluzione del problema. Abbiamo messo al lavoro i nostri tecnici per preparare tutte le planimetrie necessarie".

"Dagli incontri fatti alla fine della settimana scorsa al Commissariato di pubblica sicurezza con la dottoressa D'Agostino e sabato mattina con il sindaco Mario Pupillo – spiegano -, è emerso che il mercato si sarebbe potuto svolgere alle Torri Montanare senza eccessivi problemi, mentre per la cerimonia dell'Investitura in Piazza Plebiscito i problemi ci sono e sono tanti. L'alternativa che ci si è posta davanti è la seguente: festa ridotta alle Torri (magari con l’investitura) o niente. Festa ridotta significa metà pubblico rispetto alle scorse edizioni e cerimonia con pochi spettatori".

"La scelta, a questo punto obbligata – dichiarano -, fatta dalla nostra associazione è di non dare corso all'edizione 2020 del Mastrogiurato. Tuttavia, in considerazione della collaborazione offerta dalle "Vie del Commercio" e delle altre iniziative comunque intraprese, pensiamo di dare seguito alla selezione delle Dame 2020, all'addobbo delle vetrine dei negozi che aderiscono e ad altre iniziative che comunque ricordino che l'appuntamento con la Settimana Medievale è solo rimandato al 2021".

"Consideriamo questa una scelta di grande responsabilità e serietà, nel rispetto di una manifestazione importante che ha portato e porta il nome di Lanciano in giro per il mondo e di tutto il numerosissimo pubblico che ogni anno ci onora della sua presenza. Infine, anche le notizie ultime sui contagi nelle nostre zone confermano la bontà della nostra scelta".

"È assolutamente necessario che la Regione Abruzzo ed il Comune di Lanciano eroghino al più presto i contributi per evitare problemi anche sotto questo profilo – affermano -. Noi organizziamo manifestazioni che richiedono lunga preparazione e spese e l'intervento degli Enti, in questa fase, è da considerarsi urgentissimo ed indispensabile".

Dall'associazione il ringraziamento a "tutta la stampa per il competente ed attento servizio che ci ha sempre offerto. Grazie di cuore a tutti".