L’idea di Pupillo: una pista ciclopedonale da 7 km sull’ex tracciato della Sangritana

Una ciclopedonale sull'ex tracciato ferroviario della Sangritana, per un tratto di 7.2 km che va dalla zona artigianale di Villa Martelli fino a contrada Torre Marino attraversando tutto il centro di Lanciano, da collegare alle piste del quartiere Santa Rita e di via del Mare.

È il progetto proposto dal sindaco Mario Pupillo a Tua spa e alla Regione Abruzzo, rispettivamente concessionaria e proprietaria dell'ex tracciato ferroviario della Sangritana, in una nota ufficiale inviata nel mese di luglio. Il progetto è stato presentato stamattina alla città con una conferenza stampa alla presenza dell'assessore regionale all'Ambiente Nicola Campitelli, il consigliere regionale Fabrizio Montepara, il sindaco di Treglio Massimiliano Berghella, l'assessore del Comune di San Vito Andrea Catenaro e diversi amministratori comunali di Lanciano di maggioranza e minoranza.

L'idea progettuale è stata presentata attraverso un video realizzato per meglio comprendere l'impatto che un intervento simile avrebbe sulla città, sia in termini di mobilità che di recupero di un'infrastruttura ormai inutilizzata da anni. Nel video si percorrono i 7.2 km del tracciato che attraversano il territorio del Comune di Lanciano toccando i vari punti di interesse per i cittadini, come scuole superiori, impianti sportivi, uffici di servizi pubblici ecc.

"Questa è un'idea che raccogliamo dalle associazioni e dai cittadini – ha detto Pupillo – che da tempo vedono in questa infrastruttura un'occasione di sviluppo per il comprensorio frentano capace di generare un circolo virtuoso in termini ambientali, di mobilità, di recupero della missione storica della Sangritana che ha unito persone e territori con un'impresa straordinaria ai primi del 900. Siamo contenti che la Regione, attraverso l'assessore Campitelli, abbia accolto con favore questa iniziativa da inserire in un progetto più ampio in scala regionale di mobilità definendola un possibile progetto pilota per l'Abruzzo intorno al quale costruire altre esperienze per connettere la via Verde dei Trabocchi alle aree interne, coinvolgendo così i comuni di San Vito Chietino, Treglio, Rocca San Giovanni, Castel Frentano, Sant'Eusanio del Sangro e così via. Come amministrazione non vogliamo medaglie, ma solo un'infrastruttura restituita ai cittadini e utilizzabile in un modo semplice e intelligente: siamo disposti anche ad assumerci il costo della riconversione del tracciato in pista ciclopedonale, ricalcando il progetto realizzato sulla ciclabile che porta a Punta Aderci in misto battuto di montagna. Un intervento non impattante dal punto di vista ambientale che consentirebbe di conservare i binari e allo stesso tempo di utilizzare il tracciato, dal costo sostenibile di circa 50.000 euro a km. Siamo a disposizione della Regione e di Tua, insieme agli altri Comuni interessati, per collaborare senza distinzioni di carattere partitico ma nell'unico interesse dei cittadini".