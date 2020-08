A Lanciano, divertimento in sicurezza per i bambini con l’iniziativa "La città per giocare"

A Lanciano arriva "La Città per giocare", serie di appuntamenti dedicati al divertimento in sicurezza dei bambini nei vari parchi comunali cittadini. Il cartellone degli eventi in programma dedicati ai più piccoli è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Mario Pupillo, dell'assessora alle Politiche Sociali Dora Bendotti e delle associazioni coinvolte nella realizzazione del progetto.

Si inizia con l'associazione Emeis l'11 e 12 agosto, dalle 18 alle 21, nel Parco della Vita del quartiere Cappuccini nei pressi dello stadio comunale Biondi con "Collaboriamo a vivere distanti, un pomeriggio da fiaba". Spettacolo di burattini, tatuaggi in mascherina, esibizione di flamenco, e lo spettacolo in maschera "Il libro della giungla". Nel corso dell’evento anche 'l'incontro formativo' con Minni e Topolino "impariamo a non aver paura dei mostri", e merenda in omaggio per tutti i partecipanti (per maggiori informazioni: 3282758136).

Il 22 e 23 agosto, dalle 17 alle 20 nel Parco di Santa Rita di via Sigismondi, "Giochi di una volta: senza mascherina", appuntamento a cura dell'associazione La Tavolozza dei Sorrisi. Esperienza ludica con i giochi di una volta in squadre formate da familiari e amici (info: 3292646570).

Il 28 e 29 agosto, dalle 17 alle 20, spazio a "Parco in festa" nel parchetto di via Osento in via Ciriaci, a cura della Baldinetti Eventi, con spettacoli di arte di strada e giochi gonfiabili che consentono di giocare a distanza ed evitare gli assembramenti (info al numero: 0872724449).

Ultimo appuntamento il 4 e 5 settembre nella Villa Comunale in via Caduti di Nassiryia, dalle 17 alle 20, con "Vivere a colori" dell'associazione New Crazy Lab, laboratori, caccia al tesoro, yoga per bambini, gioco gonfiabile calcio balilla e spettacolo circense (per info: 3802616808).

In caso di maltempo le attività si svolgeranno all'interno dei padiglioni di Lancianofiera in via Iconicella.

"Abbiamo realizzato questo cartellone di appuntamenti pensando ai nostri concittadini più piccoli, che durante la quarantena hanno probabilmente pagato il prezzo più alto in termini psico-educativi e di relazioni sociali – ha dichiarato l’assessora Bendotti -. Siamo felici che i nostri bimbi possano tornare a stare insieme in completa sicurezza, nel rispetto della normativa anticovid e con tutte le misure di precauzione necessarie. La partecipazione è aperta a tutti i bambini ed è gratuita, finanziamo questo calendario con i fondi destinati dal Governo alle attività dei centri estivi e lo realizziamo grazie alle associazioni che si prendono cura dei bambini attraverso l'organizzazione di questi eventi".