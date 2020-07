Ancora atti osceni contro una minorenne a Lanciano, denunciato un 48enne

Ancora un caso di atti osceni a Lanciano, dopo quello avvenuto nel mese di maggio e sfociato due settimane fa nella denuncia di un 61enne della zona che aveva tentato di adescare una minorenne [LEGGI].

Il nuovo increscioso episodio si è verificato lo scorso 22 luglio nella stessa zona di via del Mare. La vittima, una giovane di 17 anni, è stata avvicinata da un’utilitaria condotta da un uomo che "con estrema disinvoltura – spiegano i carabinieri di Lanciano diretti dal capitano Vincenzo Orlando – gli mostrava l’organo genitale compiendo atti masturbatori in sua presenza. Subito dopo, l’uomo riprendeva la marcia e si allontanava repentinamente facendo perdere le proprie tracce".

Le immediate indagini dei carabinieri, in seguito della denuncia sporta dalla ragazza, hanno permesso, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima e ancora una volta a una telecamera privata nelle vicinanze di risalire dapprima al veicolo e subito dopo anche all’autore del gesto. L’uomo è stato identificato in R.M., 48enne residente in un paese dell’entroterra, non nuovo a simili reati, il quale è stato denunciato per atti osceni alla Procura della Repubblica di Lanciano. I carabinieri stanno accertando l’eventuale sussistenza di analoghi casi segnalati nel territorio frentano.