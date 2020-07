A Lanciano negozi aperti fino a mezzanotte e musica in centro ogni giovedì e venerdì

Parte oggi 23 luglio a Lanciano la rassegna Lanciano Shopping & Food in Music. La serie di eventi si protrarrà fino al 14 agosto ed è organizzata da oltre 90 attività commerciali del centro cittadino. Tutti i giovedì e venerdì fino al 14 agosto i negozi resteranno aperti fino alla mezzanotte e le serate saranno accompagnate da musica all'aperto.

Oggi, dalle 21 alle 24, si esibiranno i "Panorama" e contemporaneamente il "Duo Acustico": dal pop old e pop attuale (Mina, Alan Sorrenti, Alice Merton, Beyonce, Bruno Mars) alla musica soft, piano bar, e acustico. Domani 24 luglio, nello stesso orario, Sara Bellisario & Lorenzo Galastro e Acoustic Duo: musica soft, pop classico, brani in acustico chitarra e voce, piano e voce.

Le attività organizzatrici sono Antica Gioielleria Carabba, Are - Solo Affitti Immobiliare, Art Store Abbigliamento, Arte Più, Baby Shoes, Bar La Colomba, Bar Paone, Bar Roka, Bar Tazza D'oro, Bottega Verde, Boutique De La Belle, Brums, Caffè Ai Portici, Caffè Del Corso, Caffetteria Fenaroli, Calzedonia, Carlino Pizzeria Ristorante, Cati Caffè, Corona Di Ferro Ristorante, Corona Pasta all'Uovo, D'autilio 1908, Di Battista Camicie, Di Florio Panificio Pizzeria, Dreaming, Eleven Grafica e Stampe, Enigma Caffè, Farmacia Sparvieri, Foto Ottica Pino, Fsh Fashion, Garrison Caffè, Gio Hair Parrucchiera, Grotta Azzurra Pizzeria, Il Conte, Intimissimi, Iriparo, Klan Abbigliamento, La Botte di Bacco, La Donna Red Jossy, La Lancianese Pasta e Pasticceria, La Perla Nera, La Polleria Street Food, La Torre Pizzeria Ristorante, Lanterna Verde Pizzeria Da Milvio, L'antica Cucina, Larilù Calzature, Le Vecchie Mura Ristorante, L'eclettico, Libreria D'Ovidio 1915, Lillo Brillo Toelettatura, L'uomo Abbigliamento, Magic Repair, Malù Pizzeria, Mario Del Zoppo Abbigliamento, Martelli Atelier, Massi Piada, Mini Klan Abbigliamento, Minù Abbigliamento, Mondadori, Mondo del Pane, Musica e Libri, Natural Bistrot Gluten Free, Noi Moda Boutique, Orologeria Laboratorio Iacovelli Pietro, Osteria Patria, Ot Store, Ottica Pino Nicola Rapino, Ottica Polzinetti, Ottica Stella, Particolari Accessori Moda, Pastore Abruzzese Bistrot Corso, Pastore Abruzzese Ristorante Piazza, Pk Games And Music, Pub Tamarillo Brillo, Re/Max, Sanifarma D'Ercole, Sir Daniel's Pizzeria, Sky e Tvc Dell'Elce Enrico, Sottosopra, Stuzzicotto Paninoteca, Tabaccheria Amoroso, Tabaccheria Portici Comunali, Tenerezza, The Simpson Sport, Tidan, Tigre Amico, Torosantucci Luxury, Unipol Sai Di Seca Ornella, Van Profumi, Vecchi Sapori Ristorante, Vivian Centro Estetico.