L’abruzzese Rossella Piccirilli prima donna governatore del Distretto Rotary 2090

Più spazio ai giovani e alle donne, un progetto ambizioso per la salute e una particolare attenzione al sociale, ferito dalla pandemia. Sono questi i punti fondamentali che Rossella Piccirilli, del Club di Lanciano, porterà avanti nel suo nuovo incarico di governatore del Distretto Rotary 2090, che include Abruzzo, Marche, Molise e Umbria. È la prima donna a ricoprire questo ruolo.

In questi gioni ha iniziato le visite ai 72 club del distretto, occasione per condividere con i soci e i gruppi dirigenti le linee guida di un'annata che si annuncia densa di progetti e di iniziative, che avranno bisogno di un ampio coinvolgimento dei territori per esprimere il proprio potenziale. Ci sarà spazio per attività a sostegno della formazione dei giovani, per la promozione della salute e in generale che possano creare opportunità per le comunità, citando il tema scelto per l'annata dal presidente internazionale Holger Knaack.

"Nel dopo pandemia dobbiamo fare tesoro delle esperienze passate per costruire una nuova società - sottolinea Rossella Piccirilli - migliore della precedente, basata sulla solidarietà, sulla ricerca di uno sviluppo sostenibile, sull'istruzione e la cultura. Abbiamo bisogno di ritrovare una nuova normalità basata su valori che sono quelli propriamente rotariani, quali il rispetto degli altri, la diversità intesa come risorsa , il servizio a favore di chi ha bisogno, l'etica, l'integrità.

Non dobbiamo far altro che riproporre l'esempio del nostro fondatore, Paul Harris, che più di cento anni fa ha avuto un'idea, una visione, quella di costruire un'organizzazione in grado di rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. Noi ci crediamo, è questo il nostro unico e grande obiettivo, e faremo la nostra parte per promuovere cambiamenti positivi e duraturi grazie all'impegno di tutti i soci del nostro Distretto".