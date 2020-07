Di Fonzo: "La vera sfida sarà pianificare mobilità e accoglienza attorno alla Via Verde"

"La vera sfida non è quella di attivare e collaudare la Via Verde. La vera sfida è pianificare la mobilità sostenibile e l'accoglienza attorno alla Via Verde". Alfonso Di Fonzo, presidente di Di Fonzo spa, sintetizza così il necessario indirizzo che va dato allo sviluppo turistico della Costa dei Trabocchi. Uno sviluppo che passa anche attraverso le scelte sulla mobilità sostenibile, integrando i servizi di bus, treno e bicicletta per avere una mobilità alternativa rispetto a quella delle auto.



L'azienda da lui guidata, insieme alle altre della provincia di Chieti, ha già riattivato il servizio della Linea dei Trabocchi, corse giornaliere di bus che collegano l'entroterra con le località della costa. "Ma questo non basta, occorre che ci sia movimento anche dalla costa verso le zone interne", ci ha spiegato Di Fonzo nell'intervista. E serve anche cabina di regia, per coordinare tutti gli attori di questo complesso piano di rilancio dell'offerta turistica dell'intera Costa dei Trabocchi.

L'intervista ad Alfonso Di Fonzo