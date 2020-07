Best Brand Awards, riconoscimenti per il creativo Luca Di Francescantonio

Ancora importanti riconoscimenti per il designer di marchi e pubblicitario Luca Di Francescantonio che, nel 2020. è di nuovo tra i primi venti logo designer negli internazionali Best Brand Awards. Il creativo abruzzese, nella sezione “Europa-Africa” dei premi, ha ottenuto i riconoscimenti per tre marchi.

Il segno come sintesi tra eleganza e concetto, questo il nobile intento con il quale Di Francescantonio si approccia a chi si rivolge a lui per creare o trascrivere la propria identità. Che sia un’azienda, un professionista o altra tipologia di realtà, il modus operandi di uno dei logo designer più acclamati del momento è sempre lo stesso. La sua capacità di tradurre l’identità in grafica è ormai riconosciuta e apprezzata da tanti; l’empatia è sicuramente alla base dei suoi lavori, insomma quella capacità innata di interpretare gli intenti e gli umori di chi si avvale della sua professionalità che poi lui traspone egregiamente nello studio e nella progettazione di un marchio. Tra i percorsi di creatività di quest’anno ce ne sono tre che hanno ricevuto i riconoscimenti internazionali del Best Brand Awards: il logo Comodi Ristrutturiamo per la sezione runner up e i marchi I Musici e Monica Mamoré che rientrano tra i prestigiosi lavori selezionati come Award of Excellence.

“Dire che sono emozionato è poco – commenta Luca Di Francescantonio – un ringraziamento particolare va a chi mi ha dato fiducia affidandomi i lavori ai quali è stato riconosciuto il prestigio internazionale. La qualità di studiare, progettare e determinare un buon marchio – aggiunge - si rivela sempre fondamentale per interpretare un cliente e per definire ogni campagna pubblicitaria. Il design è comunicazione contemporanea, poiché lo studio del marchio descrive non solo un’azienda ma un periodo storico, una filosofia, un approccio verso la società”.

I marchi premiati

I Musici: il logo si basa sulla compostezza e allo stesso tempo sul dinamismo delle lettere come se fossero note collocate su uno spartito, ma in chiave moderna e contemporanea.

Monica Mamoré: il marchio rappresenta l'ispirazione della curatrice dell'immagine Monica Mamoré. L'occhio esprime la sua visione e ha due M come ciglia sopra e sotto.

Comodi Ristrutturiamo: descrive il progetto di due architetti che offrono il servizio di ristrutturazione di case antiche. La matita nasce dall'incontro delle lettere C e R nel loro movimento creativo.