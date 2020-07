Nuova strumentazione per la rianimazione di Lanciano donata da Ecolan

Continuano l'attenzione e la generosità delle aziende del territorio nei confronti dei presidi ospedalieri. Questa mattina l'amministratore delegato di Ecolan, Massimo Ranieri, ha consegnato al Renzetti di Lanciano un nuovo apparecchio che impreziosirà la dotazione del reparto di Rianimazione. Si tratta di un sistema all in one per la gestione delle vie aeree superiori Gildescope Core.

"La scelta dell'attrezzatura è stata effettuata da Ranieri, dopo aver verificato le esigenze dell'unità operativa con il Direttore, Daniela Albanese - spiega la Asl -. La donazione, del valore di 13mila euro, va a integrare la dotazione strumentale del reparto e permetterà di migliorare l'assistenza ai pazienti critici ricoverati".

Questa mattina, dopo la consegna, l'équipe medica e infermieristica hanno espresso il sincero ringraziamento per l'attenzione e la generosità dimostrate.