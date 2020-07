Dalla onlus La Conchiglia, attrezzature per l’Oncologia del Renzetti

Questa mattina l'associazione oncologica La Conchiglia Onlus, per mano della presidente Mariella Alessandrini, ha consegnato in dono sfigmomanometri e saturimetri per gli ambulatori nel DH Oncologico dell'Ospedale Renzetti di Lanciano. A ricevere la donazione il dottor Nicola D’Ostilio, responsabile del reparto, la dottoressa Travaglini e l'assistente sanitaria Tano.

Sia il dottor D'Ostilio che la dottoressa Travaglini hanno ringraziato La Conchiglia Onlus per la vicinanza che sta assicurando ai pazienti e ai loro famigliari, e per l'attenzione dedicata agli staff sanitari dei reparti oncologici di Lanciano e Vasto.