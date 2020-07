Bomba Molotov contro il bar Paone, polizia denuncia 32enne di Campobasso

È un 32enne molisano il presunto responsabile del lancio della bomba Molotov che, il 3 luglio, ha danneggiato il Bar Paone di Lanciano.

Gli agenti dell'anticrimine del Commissariato, diretti dal vice questore Lucia D'Agostino, hanno denunciato a piede libero, con l'accusa di danneggiamento a seguito di incendio, D.R.Y, 32 anni di Campobasso.

"Questa mattina - si legge in una nota del Commissariato di Lanciano - sempre gli agenti della sezione anticrimine hanno riconosciuto, nei pressi della nuova stazione ferroviaria, il cittadino extracomunitario E.B.F., di 33 anni, già detenuto presso la locale casa circondariale, autorizzato a svolgere lavori esterni presso una cooperativa locale, quale autore del furto aggravato di un telefono cellulare, in danno di un locale pubblico" di corso Trento e Trieste, dove l'episodio è avvenuto il 4 luglio. I poliziotti sono riusciti a risalire al presunto autore del furto estrapolando i video "del sistema di videosorveglianza. Il giovane, dopo la formale contestazione dei reati a suo carico, è stato riaccompagnato in carcere".