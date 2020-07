Baomarc, "lo stabilimento frentano sarà centrale nella strategia aziendale"

"Andare avanti con il crono programma stabilito durante l'ultima call del 10 giugno scorso con Ministero, Regione e sindacati portando a termine gli accordi sottoscritti in seguito all'acquisizione dell’ex Honeywell di Atessa". A comunicarlo è l’assessore regionale alle Attività produttive, Mauro Febbo, che specifica come "ieri mattina ho ricevuto in Regione sia l'amministratore delegato della Baomarc Andrea Mazzesi sia il direttore delle risorse umane Salvatore Del Core per una verifica degli impegni assunti. La società ha chiarito innanzitutto come la scelta di chiudere lo stabilimento di Melfi non pregiudica assolutamente gli accordi assunti dopo l'acquisizione dello stabilimento ex Honeywell, ma tutt’altro. Lo stabilimento frentano diventerebbe infatti luogo di riferimento e centrale all'interno di una strategia aziendale più complessiva. Inoltre abbiamo concordato la necessità di convocare un incontro tecnico tra le parti per valutare opportunità e misure di sostegno utili alla ricollocazione dei lavoratori, anche alla luce dei provvedimenti governativi assunti per contrastare il Covid-19. Ovviamente – conclude Febbo – sarà mia premura continuare a vigilare sul pieno rispetto degli accordi presi come il reinserimento degli ex lavoratori Honeywell".