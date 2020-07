Piante di marijuana "troppo alte" scoperte dai carabinieri, denunciato 26enne

Piante "troppo alte" che spuntano dal balcone, così i carabinieri hanno scoperto una coltivazione di marijuana. È successo a Lanciano dove un 26enne del posto è stato denunciato e dovrà rispondere di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Le piante, come spiegato dai carabinieri coordinati dal capitano Vincenzo Orlando, superavano il metro di altezza superando il muretto del balcone. Sfortunatamente per il giovane in quella zona periferica della città ieri, erano presenti i militari del nucleo operativo e radiomobile, diretti dal tenente Giuseppe Nestola, che hanno notato le rigogliose piante facendo scattare l'immediata perquisizione dell'abitazione.

Cinque i vasi in plastica presenti contenenti marijuana, quest'ultima è stata espiantata e sequestrata. "Se le piante avessero raggiunto la massima maturazione – dicono i militari – avrebbe fruttato almeno un chilo di prodotto essiccato pronto al consumo per un valore commerciale di circa 20mila euro. L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti continua a produrre risultati dopo le due operazioni, concluse a giugno, che hanno portato al rinvenimento di circa 1,5 kg di droghe".