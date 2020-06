Rottura alla condotta principale, 22 comuni senz’acqua

Per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione della condotta principale in località Borrechi di Castel Frentano, dalle ore 8.30 di domani, 1 luglio 2020 in 22 comuni del frentano e in diverse zone di Lanciano. Al fine di garantire l’approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso, il punto di prelievo sarà in località Marcianese, al serbatoio denominato Passaggio a Livello, per mezzi muniti di motopompe.

Questi i comuni e le zone coinvolti: Ari; Arielli; Canosa Sannita; Casoli (località Fiorentini, Pianibbie, Colle Barone, Guarenna e Verratti); Castel Frentano; Crecchio, Fossacesia; Frisa; Giuliano Teatino; Mozzagrogna; Ortona; Poggiofiorito; Ripa Teatina; Rocca San Giovanni; Santa Maria Imbaro; Sant’Eusanio del Sangro; San Vito Chietino; Tollo; Treglio; Vacri; Villamagna e Lanciano (contrade Buongarzone, Carrieri, Gaeta, San Nicolino, Villa Spoltore, Camicie, Colle Campitelli, Colle Pizzuto, Costa di Chieti, Follani, Fontanelle, Gaeta, Iconicella, Madonna del Carmine, Marcianese, Nasuti, Re di Coppe, Rizzacorno, Sant’Amato, Sant’Onofrio, Serre, Spaccarelli, Torremarino; viale Cappuccini e traverse fino a San Pietro dalla rotonda di Marcianese); via Barrella; via Borsellino; via Brigata Maiella; via Decorati al valor militare; via Don Minzoni; via Rosato e traverse; via Martiri VI ottobre e traverse da incrocio con via Brigata Maiella fino a incrocio con via Fagiani; via Santo Spirito; via Silone; via Tinari e traverse; Villa Andreoli; Villa Elce; Villa Martelli; Villa Pasquini; Villa Stanazzo; zona industriale.

L'erogazione dell'acqua sarà ripristinata nella tarda serata di domani.