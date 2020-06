A Lanciano arriva il primo ecoparco d’Abruzzo

2mila 500 metri quadrati, in via Masciangelo, nel quartiere Santa Rita, sono pronti ad accogliere il primo ecoparco d’Abruzzo, realizzato da Ecolan spa.

“Sarà un luogo di aggregazione e pubblica utilità - spiega il presidente appena rieletto, Massimo Ranieri - dove sarà possibile conferire rifiuti ma anche fare fitness e portare a giocare i bambini”. Guai a confondere l’ecosquare, così sarà chiamato, con un impianto o peggio ancora con una discarica. Il parco, infatti, vuole unire l’utile al dilettevole.

“Sarà suddiviso in due strutture: - sottolinea Ranieri - una in cui si potrà conferire la plastica e, con un sistema a punteggio, sarà possibile ricaricare acqua o sapone eco. E l’altra struttura, - spiega ancora - sarà riservata a 300 utenze del quartiere Santa Rita per sperimentare la tariffazione puntuale, con tracciabilità del conferimento e buste con QR code”.

Nell’area ci saranno ancora un’area fitness, parco giochi e area giochi dedicata ai disabili, un’area sgambamento cani e in un futuro, perché no, anche una piazzetta in cui poter ospitare piccoli eventi. Tra 20 giorni l’ecosquare sarà pronta a Lanciano, ma c’è già l’idea di esportare questo innovativo progetto anche negli altri territori gestiti da Ecolan.

La presentazione dell'ecoparco è stata occasione per presentare il cda Ecolan appena rieletto dall'assemblea dei soci, con Assunta Iocco e Antonio Scutti, insieme al presidente Ranieri.