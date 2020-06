Via libera a tavolini all’aperto in corso Roma

Da domani, giovedì 25 giugno, diventeranno operative le chiusure al traffico di corso Roma dalle 19 all'1, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato fino al 31 ottobre 2020. La misura è stata concordata con le associazioni di categoria e le attività ristorative per consentire a quest'ultime di posizionare sedie e tavolini all'aperto lungo la strada ed aumentare così lo spazio a disposizione delle attività, per assicurare le misure di sicurezza utili a contrastare la diffusione del covid19.

Le occupazioni di suolo pubblico saranno gratuite per le imprese di pubblico esercizio che somministrano alimenti e bevande. La chiusura al traffico riguarderà anche le strade di accesso a corso Roma, ovvero salita dell'Asilo, via Salita Fenaroli e via Feramosca. A partire da domani alle ore 13, inoltre, dopo la sospensione per l'emergenza covid19, la ZTL tornerà attiva solo nel quartiere Lancianovecchia, con i soliti orari: ztl non attiva ore 9-13 e ore 16-20 tutti i giorni; ztl attiva ore 13-16 e ore 20-9 tutti i giorni. Nel quartiere Borgo, invece, la ZTL non sarà riattivata poiché il pannello luminoso del varco 6 in ingresso da Corso Roma è in riparazione per un guasto.

“Chiudiamo al traffico delle auto e apriamo alle persone corso Roma, così come tutto il centro storico di Lanciano, per cenare in sicurezza negli accoglienti spazi all'aperto allestiti dai ristoranti, pizzerie e attività ristorative che vogliono ripartire alla grande e in sicurezza dopo questi mesi di chiusura forzata. - afferma l’assessore a Mobilità e Commercio, Patrizia Bomba - Inoltre, per andare incontro alle esigenze dei residenti del quartiere Borgo in ordine alla soppressione dei parcheggi lungo la strada durante le chiusure al traffico, stiamo provvedendo a creare delle aree di sosta riservate ai residenti nel vicino terminal bus “Memmo”. Ringrazio gli uffici del Commercio e della Mobilità che hanno dato seguito alle nostre direttive per rendere operative le concessioni per l'occupazione di spazio pubblico, gratuitamente. Invitiamo tutti a venire a Lanciano - conclude l’assessore - per godere della bellezza del nostro centro storico e delle proposte enogastronomiche dei ristoranti, in completa sicurezza e nel rispetto delle norme anti covid19”.