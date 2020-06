Mastrogiurato, torna la selezione per le Dame di Quartiere

Non ci sono ancora certezze, né nelle norme e prescrizione anti covid, né in ciò che accadrà a livello di eventi e manifestazioni. Ma l’associazione Il Mastrogiurato di Lanciano, seppur nella precarietà, ha coraggiosamente deciso di non fermarsi e continuare a prepararsi, tenendo d’occhio le prescrizioni destinate alla tutela della salute pubblica, bene primario.

Ciò detto, anche quest’anno, l’associazione Il Mastrogiurato invita tutte le amiche, signore, donne e fanciulle a partecipare alla selezione 2020 per le Dame di Quartiere. Basta essere maggiorenni e rispondere ai requisiti richiesti per provare ad essere per un giorno la protagonista della Rievocazione Storica più antica d’Abruzzo.

Per partecipare basta comunicare la propria adesione inviando una e-mail all’indirizzo ilmastrogiurato@gmail.com indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed allegando da 2 a 4 foto (recenti) di cui almeno una in primo piano ed una a figura intera. Le candidate saranno contattate successivamente. Le iscrizioni si chiuderanno il 18 luglio 2020.