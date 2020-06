Lem Casa Relax&Gift, speciale promozione anniversario

Letti di design, materassi, poltrone relax motorizzate, complementi d’arredo e biancheria. I negozi Lem Casa Relax&Gift, con punto vendita a Lanciano, Vasto e San Salvo, sono un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda la zona notte ed il relax e specializzati nei sistemi riposo grazie ai numerosi articoli che offrono per arredare la casa in ogni suo dettaglio.

Nel ringraziare tutti i clienti che da anni si affidano all’esperienza e alla qualità riconosciuta dei prodotti offerti nei tre punti vendita di Lanciano, Vasto e San Salvo, Lem Casa ha deciso di promuovere una straordinaria ed imperdibile offerta per tutto il mese di giugno, in collaborazione con un partner commerciale d’eccezione nelle soluzione del riposo.

Il materasso matrimoniale in memory foam, altezza 22 cm e con rivestimento sfoderabile, sarà infatti scontato del 50%. Da 798 euro, sarà possibile portarlo a casa a soli 399 euro. Due guanciali, sempre in Memory, saranno in omaggio con l’acquisto del materasso, unitamente a servizio consegna e ritiro dell’usato gratuiti.

Il materasso è composto da due strati di materiali con densità e risposta elastica differenti. La superficie in Memory si adatta perfettamente alla forma del corpo, evitando la creazione di zone di pressione e donando una sensazione di accoglienza. Il secondo strato è realizzato con un particolare tipo di Elasfoam traspirante. La promozione è valida anche per il materasso singolo, al prezzo straordinario di 199 euro.

LEM CASA:



- Lanciano, contrada Villa Martelli 279, 333 8372008

- Vasto, circonvallazione Histoniense, 3401395256

- San Salvo, via Gargheta 4, 0873 341367

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le promozioni, è possibile visitare le pagine social, Facebook e Instagram di Lem Casa Relax&Gift.