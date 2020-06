Dopo tre anni, torna lo sparo di mezzogiorno dalla Torre Civica

Dopo quasi tre anni di silenzio, torna lo sparo di mezzogiorno in città. Ad annunciarlo è il vicesindaco Giacinto Verna, direttamente dalla sua pagina Facebook.

“Sono stati affidati a una ditta di Napoli i lavori per riparare l’orologio e per far sparare di nuovo il cannoncino posto sulla sommità della torre”, scrive Verna sul social. Lo sparo però non avverrà più con l’uso della polvere da sparo, ma con un impianto ad aria compressa che sarà programmato in modo da assicurare automaticamente lo sparo allo scoccare del mezzogiorno.

“Grazie anche all’interessamento dell’architetto Aldo Carosella, - sottolinea il vicesindaco - che prima di andare in pensione dopo 42 anni di servizio, ha espletato i necessari atti tecnici e amministrativi. Proviamo a restituire alla città un pezzo della sua storia e della sua tradizione”.