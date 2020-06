Dopo l’emergenza torna attiva la Ztl, ma solo nel quartiere Lancianovecchia

Dopo la sospensione per l'emergenza covid19, la ZTL tornerà attiva solo nel quartiere Lancianovecchia, a partire dalle ore 13 di giovedì 25 giugno, con i soliti orari: ztl non attiva ore 9-13 e ore 16-20 tutti i giorni; ztl attiva ore 13-16 e ore 20-9 tutti i giorni.

Nel quartiere Borgo, invece, la ZTL non sarà riattivata poiché il pannello luminoso del varco 6 in ingresso da corso Roma è in riparazione per un guasto: quando tornerà funzionante si provvederà a riattivare la ZTL anche nel quartiere Borgo, comunicando il tutto con largo anticipo alla cittadinanza.

“Gli uffici del Commercio stanno procedendo al rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazio pubblico gratuito alle attività ristorative di somministrazione di alimenti e bevande che hanno fatto richiesta per nuovi spazi o ulteriori spazi rispetto a quelli già concessi. - afferma l’assessore al Commercio, Patrizia Bomba - Specifichiamo che il DL Rilancio esclude dall'esenzione della tosap, la tassa di occupazione per il suolo pubblico, le attività artigianali del settore alimentazione come pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, pizzerie al taglio ecc. Auspichiamo che nell'iter di conversione in legge in Parlamento del DL Rilancio venga approvato un emendamento che estenda a tutte le attività questo sostegno alla ripartenza, per consentire ai Comuni di trattare tutti coloro che sono stati colpiti dalla crisi economica dovuta al covid19 allo stesso modo. Per quanto riguarda le chiusure al traffico in corso Roma - chiarisce l’assessore - per consentire ai ristoratori di mettere tavolini e sedie all'aperto, inizieranno a partire dalle ore 19 di giovedì 25 giugno: siamo infatti in attesa che arrivino tutte le richieste dai ristoratori per poter rilasciare le relative concessioni”.