L’Azzurra Basket riparte dal "Summer training"

Riparte dal "Summer training", l’Azzurra Basket di Lanciano. Dopo lo stop imposto dal lockdown, a seguito della pandemia da coronavirus, la società di pallacanestro frentana ha riavviato, da qualche giorno, l’attività sportiva.

“Abbiamo voluto ricominciare dal territorio e dai ragazzi, - spiega Mauro Di Matteo, uno degli allenatori dell’Azzurra - “Summer training” è un’iniziativa che nasce in collaborazione con il centro sportivo “Costa dei Trabocchi Sporting Club” e permette, a quanti vogliono approcciarsi a questa disciplina, di muovere i primi... passi e, a coloro che invece intendono migliorarsi, di perfezionare i propri fondamentali, attraverso un programma individuale mirato, sia tecnicamente che fisicamente. Quindi apriamo a tutti, non solo ai nostri tesserati”.

Iscrizioni per i bimbi del minibasket, dai 9 agli 11 anni, e per i giovanissimi dai 12 anni in su. “Insomma - dice Di Matteo - c’è posto per tutti”. E gli allenamenti saranno guidati dallo staff qualificato dell'Azzurra, allenatori, preparatori fisici e istruttori nazionali nel pieno rispetto del protocollo della Federazione sulla sicurezza per il covid-19. “Un vero e proprio veicolo di crescita e di ripartenza dopo la quarantena -, viene puntualizzato – e un modo per valorizzare, ancora di più, il Progetto giovani che l'Azzurra porta avanti da anni”.

E ogni settimana un ospite a sorpresa. Il 15 giugno, in campo, ci sarà Fabrizio Piccone, cestista nato e cresciuto nell'Azzurra Basket e ad oggi protagonista nel Campionato nazionale di serie B.

“Fabrizio - viene spiegato - avvierà gli allenamenti di tutti i gruppi con esercizi di ball handling per migliorare il palleggio, e non solo. Farà una chiacchierata con gli atleti. Avremo modo di ascoltare le sue esperienze, le sue emozioni e i suoi progetti”.

Il centro polivalente "Costa dei Trabocchi - Sporting Club" è situato all’ingresso del borgo di Rocca, facilmente raggiungibile dal casello autostradale A14 – Lanciano. “Lo Sporting Club - spiega Marco Lombardi, presidente della associazione sportiva Rocca Padel - si rivolge a tutti gli amanti del benessere fisico, della natura e della pratica sportiva, che qui hanno la possibilità di praticare calcio a 5, volley, tennis, street basket, ginnastica posturale e multifunzionale, corpology, spinning, e soprattutto il padel, vero protagonista, con due campi. Nella struttura è attivo anche un piccolo punto ristoro per i frequentatori, c'è infatti il Padel Cafe - Social Club, dove si possono gustare bevande naturali, pasticceria e prodotti a chilometro zero del territorio”.