Centri estivi, prorogato il termine per la presentazione delle domande

L'assessorato alle Politiche Sociali e giovanili del Comune di Lanciano ha pubblicato un avviso per l'individuazione dei soggetti interessati all'organizzazione e alla gestione dei centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. L'avviso e gli allegati con modello di domanda e patto di responsabilità sono consultabili integralmente nel sito istituzionale del Comune di Lanciano all'indirizzo www.bit.ly/gestionecentriestivi; le domande dei soggetti interessati ad organizzare centri estivi secondo le linee guida indicate dai Dpcm inerenti l'emergenza sanitaria da coronavirus, dovranno essere inviate tramite mail alla pec comune.lanciano.chieti@legalmail.it entro le ore 12 di martedì 16 giugno. Con successivi atti, il settore Servizi alla Persona approverà i progetti coerenti con quanto previsto nelle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19. L'avviso è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa dall'Assessora alle Politiche sociali e giovanili Dora Bendotti [LEGGI QUI].



“Partiamo con grande fiducia e spirito di collaborazione con gli enti, i soggetti privati e le realtà associative che vorranno raccogliere la sfida di organizzare e gestire dei centri estivi in questa fase di convivenza responsabile con la pandemia da coronavirus. - afferma l’assessore Dora Bendotti - I nostri bambini dopo tre mesi di lockdown hanno bisogno, necessità, direi urgenza di riappropriarsi degli spazi e delle relazioni nella massima sicurezza che le linee guida governative tracciano nell'interesse della salute di tutti. In attesa dei fondi che la Regione Abruzzo ci auguriamo vorrà destinare a sostenere queste iniziative per l'infanzia e l'adolescenza, ci siamo attivati per promuovere la partecipazione alle attività estive sia con questo avviso per raccogliere le disponibilità e procedere in tempi rapidi alle approvazioni dei progetti, sia destinando subito 50mila euro che metteremo a disposizione delle famiglie sotto forma di voucher per compartecipare alla spesa che andranno a sostenere per i centri estivi. La scelta della famiglia sarà autonoma tra le varie proposte dei centri che verranno approvate dai nostri uffici e che renderemo note sul nostro sito istituzionale. Nella compartecipazione che promuoveremo attraverso un nuovo avviso che intendiamo pubblicare entro la prossima settimana, - conclude l’assessore - avremo una particolare attenzione nell'accesso al servizio per i bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro”.