L’ampliamento della discarica di Cerratina nel consiglio comunale di domani

Sono 17 i punti all’ordine del giorno nel consiglio comunale in programma per domani, dalle ore 9.30, nella sala “Benito Lanci” dell’ex Casa di Conversazione e non nell’aula consiliare, per poter osservare le norme per il contenimento della diffusione del covid.

Si parte dalle interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri di minoranza sugli impianti sportivi a Lanciano, sul cavalcavia di Torre Marino, riapertura di attività e scuole dopo il lockdown e sui lavori per la fibra nel territorio di Lanciano. Si parlerà poi della realizzazione del nuovo ospedale Renzetti in una mozione presentata dal sindaco e dai consiglieri Galati, Merlino, Di Corinto, Cappelletti e Cotellessa, dell’aumento del capitale della società Ecolan per l’ingresso di nuovi comuni, del progetto di riqualificazione urbana dell’ex Torrieri, della realizzazione della strada in località Marcianese ed, infine, della modifica al regolamento per i cimiteri comunali e del piano sociale regionale 2016/2018 in proroga.

Ma il punto all’ordine del giorno che fa prevedere maggiore surriscaldamento degli animi è senza dubbio quello dato dalla mozione presentata dai consiglieri Tonia Paolucci, Riccardo Di Nola, Graziella Di Campli, Angelo Palmieri ed Errico D’Amico che ha ad oggetto l’ampliamento della discarica di Cerratina.

Non sarà possibile assistere in aula al consiglio comunale ma, come sempre, si potrà seguire in diretta streaming l’assise civica sul canale YouTube del Comune di Lanciano.