ITS Sistema Meccanica di Lanciano: alla scoperta di offerta formativa e opportunità per i giovani

Quarta puntata di Abruzzo Smart Academy, l'approfondimento di Zonalocale per conoscere l'offerta formativa e le opportunità per i giovani orfferte dagli ITS abruzzesi.

Nel nostro incontro online abbiamo conosciuto più da vicino l'ITS Sistema Meccanica di Lanciano con il direttore della Fondazione, Antonio Maffei, il responsabile dell'attività didattica, Tonino Di Toro, con Roberto Adorante, responsabile risorse umane della IMM Hidraulics e docente dell'ITS, con Emanuele D'Errico, studente ITS e tirocinante alla IMM e con Tania Danti, People Advisor Marche-Abruzzo-Molise di Adecco.

