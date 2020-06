Il Lions Club di Lanciano dona presidi di sicurezza all’s IIS Vittorio Emanuele II

Continua il sodalizio tra il Lions Club Lanciano e l'I.I.S. Vittorio Emanuele II di Lanciano comprendente il liceo classico ed il liceo artistico.

Dopo il progetto di etica e legalità rivolto ad alcune classi del liceo classico con il titolo "la violenza di genere come fatto culturale" svoltosi durante l'anno scolastico, nella mattina di ieri, 8 giugno, il Lions Club di Lanciano ha donato allo stesso istituto dei presidi per lo svolgimento in sicurezza degli imminenti esami di stato.

Sono state donate mascherine chirurgiche per gli studenti e per il personale scolastico e rilevatore di febbre ad infrarossi. La consegna è avvenuta tra il dirigente scolastico Marcello Rosato, la professoressa Rosa Suriano collaboratore del dirigente scolastico e responsabile di sede, il DSGA Francesca Memmo, il presidente del Lions Club Mariano D'Orsogna e il GST del Club Andrea Forcione.

Un continuo scambio tra istituzione scolastica e associazione rivolta alla crescita e alla sensibilizzazione sociale dei ragazzi.