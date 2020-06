Dosi di cocaina in casa pronte per essere spacciate, deferito 46enne per spaccio

È stato deferito per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, G.G., 46 anni di Lanciano a seguito di una perquisizione nella sua abitazione da parte degli agenti della Sezione Anticrimine del commissariato di Lanciano.

Gli uomini, diretti dal vice questore Lucia D’Agostino, in una cassetta hanno rinvenuto due dosi di cocaina, in bustine termosaldate, pronte per essere spacciate.

È stato, inoltre, trovato un bilancino di precisione ed un foglio in plastica dello stesso tipo utilizzato per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato e messo a disposizione della locale Procura della Repubblica.