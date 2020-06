Area sgambamento cani, il Comune cerca sponsor

Il Comune di Lanciano ha pubblicato un avviso finalizzato alla ricerca di sponsor interessati a valorizzare l'area di sgambamento cani in corso di realizzazione in via del Verde. Le richieste di partecipazione alla sponsorizzazione dovranno essere presentate utilizzando il modello di domanda disponibile sul sito istituzionale inviando, entro le ore 11 di lunedì 22 giugno, una mail pec all'indirizzo comune.lanciano.chieti@legalmail.it .

La sponsorizzazione potrà riguardare o la fornitura e posa in opera di elementi di arredo in plastica e legno finalizzati a realizzare percorsi di agilità e gioco per i cani per un valore di mercato pari ad almeno 150 euro per ogni sponsor oppure la manutenzione ordinaria dell'area per 3 anni, con particolare riguardo allo sfalcio dell'erba e al mantenimento del decoro dell'area. Nel primo caso, in cambio lo sponsor potrà installare una targa informativa con marchio, logo e ragione sociale (40x40cm) sugli arredi. Nel caso della manutenzione lo sponsor potrà installare due targhe informative con marchio, logo o ragione sociale su una superficie (40x40cm). Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al Servizio Tutela Ambiente del Comune di Lanciano contattando il numero 0872707611. L'avviso pubblico e il modello di domanda sono disponibili all'indirizzo www.bit.ly/sponsorareasgambamentocani.



"Finalmente Lanciano avrà la sua prima area di sgambamento per gli amici a quattro zampe, entro giugno sarà inaugurata: nel frattempo invitiamo tutti gli interessati a rispondere all'avviso per le sponsorizzazioni e collegare così la propria attività a questo intervento molto importante per la nostra comunità. - dice l’assessore all’Ambiente, Davide Caporale - L’area individuata è in via del Verde, in centro, comoda da raggiungere ma allo stesso tempo riservata e al sicuro. Saranno realizzati due spazi, uno per cani di piccola taglia e un'altra per le taglie medio-grandi. Ringrazio gli uffici comunali e la consigliera comunale Giulia Di Martino che ha seguito passo passo l'iter della realizzazione, un obiettivo che ci eravamo posti da tempo e che finalmente riusciremo a conseguire con l'apertura e l'inaugurazione dello spazio entro il mese di giugno”.