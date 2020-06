Lanciano, minacce e molestie nei confronti della ex: arrestato 52enne

Un uomo di 52 anni, (N.A.), residente in provincia di Chieti è stato arrestato dalla polizia di Lanciano per le molestie e le minacce nei confronti della ex. L'uomo già in passato, non rassegnandosi alla fine della relazione, si era reso protagonista di atteggiamenti ossessivi nei confronti della ex compagna residente in città.

Per questo motivo nei suoi confronti era stata disposta la misura cautelare del "divieto assoluto di comunicare con qualsiasi mezzo con la parte offesa". L'uomo però non si è fermato neanche questa volta reiterando le molestie telefoniche nei riguardi della vittima.

"Per tali fatti – spiega il commissariato lancianese – il gip del Tribunale di Lanciano, Giovanni Nappi, su richiesta del pm Serena Rossi, ha emesso l'aggravamento della misura cautelare, disponendo nei confronti di N.A. la misura più afflittiva della custodia in carcere". L'uomo è stato così trasferito dagli agenti nel carcere di Chieti.

La polizia, inoltre, aggiunge che nel corso del periodo di lockdown, nel territorio frentano, si è registrata una recrudescenza del fenomeno dello stalking "con episodi di autentica persecuzione', con diverse richieste di intervento pervenute al numero di soccorso pubblico 113'. A tal riguardo, sono state acquisite dal commissariato diverse segnalazioni di 'Codice Rosso trasmesse alla locale Procura della Repubblica".