Mercato, obbligo di distanziamento anche senza teli antipioggia laterali

Gli operatori potranno adempiere all'obbligo di isolare i banchi anche attraverso l'arretramento degli stessi all'interno del proprio posteggio, in modo che sia rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro. A deciderlo è stato il sindaco Mario Pupillo, dopo l’incontro con i rappresentanti degli operatori del mercato che si è tenuto lo scorso venerdì 29 maggio in Comune.

La misura rappresenta un'alternativa all'obbligo di isolare i banchi attraverso i teli antipioggia laterali disposta con l'ordinanza pubblicata in occasione della riapertura dei mercati rionali. In ogni caso le operazioni di vendita dovranno essere svolte solo frontalmente.

L'ordinanza di oggi integra quella precedente del 22 maggio, i cui contenuti sono consultabili al link www.bit.ly/riaperturamercatirionali . Le disposizioni rimarranno in vigore fino al 31 luglio 2020.