Spaccio di stupefacenti, convalidato l’arresto ai domiciliari per il 54enne lancianese

Si è tenuta questa mattina l’udienza di convalida di Ezio Scarpari, arrestato ieri da Carabinieri della Compagnia di Lanciano, guidati dal capitano Vincenzo Orlando, con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti [LEGGI QUI].

L'arrestato, in relazione alla sua posizione, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed il GIP, in virtù del suo stato di incensuratezza, ha ritenuto di alleggerire la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.