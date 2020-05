È Patrizia Bomba il nuovo assessore a Commercio e Viabilità

Presidente dell’Associazione volontari ospedalieri AVO di Lanciano, 68 anni, pensionata e già dipendente Asl. È Patrizia Bomba, il nuovo assessore al settore commercio e viabilità. A comunicarlo è stato il suo partito, Articolo 1, dopo le dimissioni di Francesca Caporale.

“La prima dei non eletti dopo la nostra Francesca, - dice in un comunicato Articolo 1 - a cui rinnoviamo la più grande stima, è risultata proprio Patrizia Bomba, che ha dimostrato innumerevoli volte grandi capacità di saper lavorare in gruppo e sul campo. Siamo certi che riusciremo a lavorare insieme, ed in maniera proficua, per il bene della città e della coalizione, di cui siamo parte integrante”.