Le strade dell’Unibasket e di Claudio Corà si separano

L’Unibasket Lanciano comunica che, dopo due stagioni, Claudio Corà non siederà sulla panchina rossonera nel campionato 2020 – 2021. La società frentana ed il coach vicentino hanno deciso in maniera consensuale e del tutto amichevole di interrompere con un anno di anticipo il loro rapporto di collaborazione.

Claudio Corà, arrivato in Abruzzo per guidare la We’re Basket Ortona in serie B sul finire della stagione 2017 – 2018, lo scorso anno ha condotto la neonata Unibasket all’esaltante vittoria della regular season nel Campionato di Serie C Gold Nazionale (fino alla semifinale playoff persa poi contro Montegranaro), ed anche per questa stagione, prima della forzata chiusura dei campionati a causa dell’emergenza Covid-19, le ambizioni di alta classifica era rimaste intatte.

L’Unibasket Lanciano ringrazia sentitamente Corà per aver arricchito il processo di crescita della realtà sportiva frentana con la sua esperienza, le sue capacità, la sua passione e gli augura le migliori fortune professionali ed umane.