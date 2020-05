Taranta Peligna e Roccascalegna tra i Luoghi del Cuore del Fai

Taranta Peligna e Roccascalegna: sono queste le località scelte dalla delegazione di Lanciano per partecipano a "I luoghi del cuore", l'appuntamento del FAI finalizzato a valorizzare e promuovere borghi e monumenti più amati. Il censimento invita i cittadini a a votare i luoghi che vorrebbero vedere tutelati, attraverso progetti di recupero e messa in sicurezza del patrimonio storico, artistico e naturalistico che rappresenta la straordinaria ricchezza del Paese.

"Per l'edizione 2020 abbiamo raccolto la proposta e la promuoviamo - spiega Ersilia Caporale, che guida il Fai a Lanciano - poiché il Sangro-Aventino è territorio a cui la nostra Delegazione guarda con molto interesse, ricco com'è di bellezze inesplorate, che riesce a sorprendere per l'unicità delle suggestioni che offre. È su queste risorse tutte da scoprire che noi vogliamo catalizzare l'attenzione del grande pubblico, per questo abbiamo scelto di sostenere come Luoghi del cuore il Borgo di Taranta con la chiesa di San Nicola e il Castello di Roccascalegna”.

Si tratta di proposte diverse tra loro, che meritano entrambe di essere sostenute, per far sì che possano usufruire del contributo economico concesso dal Fai alle località più votate sostenendone i progetti di valorizzazione. “Invito perciò tutti a votare e far votare - dice ancora la Caporale - queste località, affinché questa parte d'Abruzzo possa ottenere consensi e scalare la classifica dei luoghi italiani da non dimenticare”.

Votare è semplice gratuito, basta un click ai seguenti link:

https://www.fondoambiente.it/luoghi/castello-di-roccascalegna-roccascalegna-15989?ldc

https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-san-nicola-e-borgo-adiacente-a-picco-sul-fiume-aventino?ldc