Riconoscimento internazionale per il musicista lancianese Matteo Cicchitti

"Brilliant Classics", la famosa casa discografica olandese per la musica antica, omaggia il musicista lancianese M° Matteo Cicchitti e il suo gruppo Musica Elegentia con l'uscita di un doppio cd, dal 1° aprile in vendita su tutto il territorio internazionale.

"Divertimenti Viennesi" è il titolo dell'opera che raccoglie le musiche di tre compositori attivi a Vienna nell'ultima metà del diciottesimo secolo: von Dittersdorf , Vaňhal e J. M. Haydn. Le musiche sono state registrate, nel 2017, nella chiesa del S.S. Salvatore “Santuario del Beato Roberto” di Salle (PE), patria delle corde armoniche a livello mondiale. La raccolta è anche acquistabile on line sui più importanti distributori digitali come Amazon e Spotify.

Un grande riconoscimento per l'artista frentano che da anni svolge una intensa attività concertistica con varie orchestre: Alessandro Stradella Consort, Accademia d’Arcadia, Europa Galante, Musica Antiqua Latina, ArParla Plus, Quartetto Vanvitelli, Orchestra Barocca delle Marche, I Solisti Ambrosiani, L’Archicembalo e Musica Elegentia di cui egli stesso è fondatore e direttore.

Il M° Cicchitti, inoltre, ha collaborato come ricercatore con l’Istituto Abruzzese di Storia Musicale de L’Aquila e MVSA – Musica d’Abruzzo di Ortona (Ch), per l’esegesi, lo studio e la divulgazione del patrimonio musicale di ogni epoca e stile, in particolare abruzzese. Inoltre, ha pubblicato alcuni suoi lavori con le più importanti case discografiche Sony Deutsche Harmonia Mundi, Brilliant Classics, Concerto Classics, Neuma Edizioni, Casa Editrice Tinari, Arcana Records, ME Operae e Tactus Records.

“Può sembrare paradossale, ma in questo settore, nel corso degli ultimi vent'anni l'interesse pubblico per la musica antica si è mantenuto elevatissimo – spiega Cicchitti - Sono onorato di aver inciso un cd per la Brilliant, una delle più famose case discografiche a livello internazionale. Sono molto contento che il colosso olandese abbia scelto me per rilanciare il periodo classico che ha rappresentato un momento di grande fermento musicale. Realizzando quest'opera ho sentito un legame particolarmente stretto con tra musica e essere umano”.