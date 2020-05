Abruzzo Smart Academy: in live streaming alla scoperta degli ITS abruzzesi

Prende il via oggi la serie di appuntamenti in diretta di Abruzzo Smart Academy, la rete dei cinque ITS abruzzesi che presenteranno la loro offerta formativa di alta specializzazione e le possibilità in termini professionali.

Si inizia oggi, martedì 26 maggio alle 17.30, sulla pagina facebook di Zonalocale, con i Presidenti delle cinque Fondazioni ITS operanti in Abruzzo, con le loro peculiarità e le diverse filiere produttive.

Gli ITS, scuole speciali di tecnologia istituite dal MIUR nel 2010, si confermano il canale formativo dopo il diploma ed alternativo all’università più efficace per l’alta formazione rivolta ai settori industriali strategici del nostro Paese.

In piena quarta rivoluzione industriale, il semplice diploma di scuola superiore non garantisce più l’ingresso nel mondo produttivo se non attraverso un percorso di perfezionamento e approfondimento di alcune competenze richieste dal nuovo contesto reso molto più complesso ed esigente dal mondo globalizzato. Grazie alla grande sinergia instaurata con le diverse filiere produttive gli ITS soddisfano apprendimenti e livelli di placement.

E’ in questo quadro che nasce il SISTEMA ITS ABRUZZO SMART ACADEMY www.sistemaitsabruzzo.it; un coordinamento ed un portale che presenta la variegata offerta formativa POST-DIPLOMA dai cinque Istituti Tecnici Superiori operanti nei settori strategici regionali quali la: Meccanica, meccatronica a Lanciano (Ch), Efficienza energetica e Smart Building a L’Aquila, Agro-alimentare a Teramo, Sistema moda a Pescara, Mobilità Sostenibile nel trasporto merci e persone a Ortona (Ch).